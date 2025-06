Reggio. Conclusi i lavori sulla SP 1 Dir tra i Comuni di Oppido Mamertina e Taurianova

Versace: "procede il programma di adeguamento delle arterie stradali con azioni manutentive profonde"

REGGIO CALABRIA – Un altro intervento effettuato in queste settimane, sulla scia di quelli eseguiti sul versante Ionico e rientrante nella lista degli obiettivi di ripristino e salvaguardia del sistema viario del nostro territorio metropolitano durante il secondo mandato dell’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà, è quello riguardante la SP1 dir, che si estende dall’innesto con la SP2 nel comune di Oppido Mamertina e giunge all’ingresso dell’abitato di Taurianova. I lavori rientrano in un planning di interventi di cui il primo step (progr. 2+ 850) è stato realizzato nel primo semestre 2024, finanziato con i Patti del Sud.



Nello specifico le opere eseguite, sotto la guida del RUP Pietro Priolo, ricadenti nel territorio del Comune di Rizziconi, hanno riguardato la pulizia del tratto di strada interessato all’intervento, la risagomatura della piattaforma stradale, la bitumazione e conseguente segnaletica orizzontale per un importo complessivo di euro 82 mila euro.



“La Sp1 dir rappresenta un’arteria di importanza fondamentale per il territorio -afferma il Vicesindaco Metropolitano Versace – in quanto risulta il percorso più breve per collegare gli abitati di Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio ed Oppido Mamertina, consentendo la penetrazione nella parte più interna dell’area preaspromontana, collegandosi alle strade SPI ed SP2 , fino a giungere sulla fascia ionica. L’intervento – prosegue il Vicesindaco – risolve numerose problematiche distribuite su un percorso che misura poco meno di 19 km e consente di mettere in sicurezza l’intero tratto di interesse prima dell’inizio di una stagione in cui l’aumento del traffico veicolare dovuto al turismo, avrebbe causato grandi disagi”.



“Un ringraziamento ancora una volta – conclude il vicesindaco Versace, va fatto al settore viabilità con a capo il Dirigente Benestare, visto che nonostante la limitata disponibilità di fondi che impediscono di intervenire con opere d’arte più radicali, procede ugualmente per un adeguamento delle arterie stradali con azioni manutentive profonde, finalizzate alla sostanziale mitigazione dei rischi correlati alla circolazione dei veicoli”.