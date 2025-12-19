 Rizziconi. Botti illegali pronti per le festività natalizie, sequestrato un arsenale da 120 Kg

Rizziconi. Botti illegali pronti per le festività natalizie, sequestrato un arsenale da 120 Kg

venerdì 19 Dicembre 2025 - 12:49

I carabinieri hanno sequestrato 120 kg di botti illegali, pronti per esse immessi sul mercato in occasione delle festività natalizie

REZZICONI – Botti illegali, pronti per essere sparati durante le festività natalizie, sono stati scoperti dai carabinieri. Gli artifizi pirotecnici illegali, erano pronti a finire sul mercato in vista delle festività natalizie.

L’operazione nasce da un’intuizione maturata durante un ordinario controllo su strada: alcuni elementi
anomali hanno insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. La successiva
perquisizione ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di materiale esplodente accuratamente
occultato all’interno del garage di un’abitazione del centro abitato. Gli artifizi, nascosti su una scaffalatura metallica e coperti da un telo, erano conservati in modo tale da eludere eventuali controlli.

Il bilancio del sequestro è imponente: circa 120 kg di articoli pirotecnici di varie categorie, con un contenuto netto di esplosivo (NEC) pari a quasi 23 kg, quantitativi ben oltre i limiti consentiti dalla normativa in assenza di una specifica licenza prefettizia. Un carico che, se custodito o utilizzato senza le necessarie cautele, avrebbe potuto trasformarsi in una seria minaccia per l’incolumità pubblica, con il concreto rischio di deflagrazioni accidentali.

Il materiale, suddiviso in decine di confezioni e in parte riconducibile ad acquisti effettuati tramite canali
commerciali, sarebbe stato verosimilmente destinato alla vendita e all’utilizzo durante le imminenti
festività natalizie. Tutti gli artifizi sono stati sottoposti a sequestro, mentre il detentore, un uomo del
posto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palmi per il reato di fabbricazione o
commercio abusivo di materie esplodenti.

