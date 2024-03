Reggio. Controlli della Polizia, tre arresti

I controlli si sono concentrati in diversi quartieri ed hanno avuto ad oggetto numerose attività commerciali del centro cittadino

REGGIO CALABRIA – In questa settimana, tre persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di una serie di controlli che si sono concentrati in diversi quartieri ed hanno avuto ad oggetto numerose attività commerciali del centro cittadino, tra cui 5 nella zona di Piazza Sant’Agostino.

Un 36enne appartenente alla comunità rom che, per futili motivi legati ad un incidente stradale senza conseguenze sulle cose o persone, ha aggredito una persona causandole lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. L’uomo, che ha colpito il malcapitato con una livella al capo, è stato arrestato per i reati di lesioni aggravate e deferito anche per il reato di violenza privata per evitare che la vittima presentasse denuncia-querela delle lesioni subite.

Un altro arresto è stato eseguito in quanto gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti hanno sorpreso 2 giovani subito dopo aver rubato gli pneumatici di un’autovettura della zona sud della città. Gli autori, due cittadini reggini di 28 e 23 anni, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso.

Allo stesso tempo, gli agenti delle volanti hanno eseguito l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una donna, con pregiudizi penali e di polizia, già sottoposta al divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di atti persecutor, in relazione alla violazione della misura già in atto.

Gli agenti delle volanti inoltre hanno denunciato 3 persone: una sorpresa a condurre l’autovettura in stato di ebrezza; un cittadino extracomunitario che non ha ottemperato al provvedimento di espulsione del questore; e, infine, un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel complesso, nel corso delle attività condotte, sono state controllate 897 persone e 280 veicoli. 79

controlli effettuati a persone sottoposti agli arresti domiciliari; 1 esecuzione di misura cautelare

disposta dall’autorità giudiziaria.