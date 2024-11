Reggio. Cop 29, Irto (Pd): “Occasione fondamentale per fronteggiare il cambiamento climatico”

"Dagli Stati Uniti giunge la notizia che Trump sarebbe propenso a uscire dall’Accordo di Parigi sulla riduzione dei gas nocivi"

REGGIO CALABRIA – «La Cop 29 di Baku è un’occasione fondamentale per proteggere il pianeta dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, attraverso il consolidamento dei rapporti di cooperazione, la condivisione di indirizzi e strategie efficaci, l’assunzione di impegni più stringenti volti a salvaguardare l’ambiente, la vita e il futuro comune». È quanto, in una nota, afferma il senatore Nicola Irto, capogruppo dem nella Commissione Ambiente di Palazzo Madama e in partenza per l’Azerbaigian quale unico rappresentante del Senato alla Cop 29 di Baku. «Dagli Stati Uniti – prosegue Irto – giunge la notizia che Trump sarebbe propenso a uscire dall’Accordo di Parigi sulla riduzione dei gas nocivi. È la conferma, l’ennesima, che nel mondo i governi di destra negano o minimizzano il problema del cambiamento climatico allo scopo, anche diffondendo falsità, di frenare la transizione ecologica, della quale abbiamo invece bisogno per salvare il pianeta e la vita umana, per rilanciare l’economia e ridare speranza ai Paesi Occidentali e a quelli in via di sviluppo».