Reggio. Da sabato sarà sospesa la nuova modalità sperimentale di viabilità in via Andiloro

Nel corso della settimana sono state riscontrate una serie di criticità per le quali sono allo studio dei correttivi da parte degli Uffici comunali

REGGIO CALABRIA – “A partire da sabato 26 ottobre 2024 alle ore 00.00 sarà sospesa la modalità sperimentale di viabilità che era stata introdotta qualche giorno fa in via Pasquale Andiloro a Spirito Santo. Nel corso della settimana – fa sapere l’Amministrazione comunale tramite una nota – di sperimentazione sono state riscontrate una serie di criticità per le quali sono allo studio dei correttivi da parte degli Uffici comunali”.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione incontrerà la comunità dei residenti e dei commercianti che insistono in quell’area per verificare insieme le modalità più idonee ed efficaci che saranno poi applicate anche alla luce delle risultanze del periodo sperimentale concluso.