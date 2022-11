Reggio, 'difficile' notte di Halloween: 3 denunce per guida in stato d'ebbrezza e resistenza - Tempostretto

In due casi, gli investitori sono fuggiti: Polizia locale sulle tracce dei 'pirati della strada'. Fuggito dal Gom un degente di Psichiatria sottoposto a Tso

REGGIO CALABRIA – Notte di Halloween davvero ‘difficilissima’, a Reggio.

Ben cinque gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale, capitanata dal comandante Salvatore Zucco.

In un caso, uno scontro tra un’auto e un cane ovviamente difficile da sbrogliare, ben due scontri terminati con la fuga degli investitori: ma la Polizia locale è già sulle tracce dei ‘pirati della strada’. Alle tre e mezza del mattino due guidatori ubriachi – denunciati proprio per guida in stato d’ebbrezza – hanno determinato un tamponamento, generando però reazioni così violente da costringere il personale a denunciare uno dei due anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Ancora, in seguito a ulteriore sinistro, un conducente s’è rifiutato di sottoporsi all’alcool-test (il test etilometrico) e per questa ragione s’è visto sequestrare il veicolo.

Da ultimo, segnalata la fuga dal reparto di Psichiatria del Grande ospedale metropolitano di un malato sottoposto a Tso (Trattamento sanitario obbligatorio), poi ritrovato in modo rocambolesco.