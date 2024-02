Reggio. Domani incontro della lega alla presenza del sottosegretario Claudio Durigon

Il confronto di domani servirà ad individuare strategie e soluzioni per promuovere lo sviluppo e il benessere della regione

REGGIO CALABRIA – È previsto per domani alle ore 11:00, un importante incontro della Lega a Reggio Calabria. La riunione si terrà presso la sala convegni di Confindustria, situata in Via Torrione 96. Durante l’incontro, saranno presenti Giuseppe De Biasi, capogruppo Lega del comune di Reggio Calabria, Giacomo Saccomanno, commissario regionale Lega, Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Calabria, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Antonino Caridi, consigliere del comune di Reggio Calabria e Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro.

La discussione si concentrerà sul futuro della regione e verranno affrontate tematiche di rilevanza politica ed economica. “L’incontro – è scritto nella nota -rappresenta un’opportunità per i rappresentanti della Lega di confrontarsi sulle sfide che la Calabria affronta e di individuare strategie e soluzioni per promuovere lo sviluppo e il benessere della regione”.