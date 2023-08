Reggio. Dopo 53 anni si ritrovano i compagni di classe della 5a "B" dell'Istituto Tecnico "Panella" - Tempostretto

Dopo i racconti di vita e la cena, gli ex compagni di classe della 5^ B hanno firmato su una pergamena l'impegno di ritrovarsi presto e non tra altri 53 anni

REGGIO CALABRIA – Ritrovarsi per la prima volta nel ricordo del passato, degli anni trascorsi tra i banchi di scuola. E’ accaduto nei giorni scorsi per gli ex studenti della 5^ B Elettrotecnici dell’Istituto tecnico “Panella” di Reggio Calabria, dopo 53 anni dal conseguimento del diploma. All’appuntamento presso un ristorante di Riace, si sono presentati gli ex compagni di classe, Celestino Giovanni, Federico Angelo, Lombardo Antonio , Zanone Filippo, Nicolò Demetrio, Surace Francesco, Comito Nicola, Brindisi Santo,

Checco Pasquale, Cortese Gennaro, per trascorrere una serata spensierata. Argomento della serata, almeno nella prima parte, gli ex compagni di classe della 5^ B Elettrotecnici dell’Istituto tecnico “Panella”, hanno raccontato come ognuno di loro aveva trascorso tutti questi anni, ricordando inoltre gli amici che purtroppo non ci sono più e gli assenti nella speranza di poterli incontrare il prossimo anno.

Momenti belli ma anche commoventi. Ognuno di loro ha fatto un’esperienza di vita lavorativa diversa e spesso, come ancora accade oggi, lontano dalla propria terra. Dopo i racconti di vita e la cena,

gli ex compagni di classe della 5^ B hanno firmato su una pergamena l’impegno di ritrovarsi presto e

non tra altri 53 anni.

Alla fine il taglio della torta e un brindisi di augurio.