Reggio. E' giunta nel porto reggino la nave Sea Watch 3 con a bordo 428 migranti - Tempostretto

Le operazioni di primo soccorso per i 428 migranti a bordo della Ong tedesca, Sea Watch 3, avverranno sulla banchina del porto

REGGIO CALABRIA – E’ approdata nel porto di Reggio Calabria la nave della Ong tedesca Sea Watch 3, con a bordo 428 migranti. Il natante è giunto nel porto reggino dopo dieci richieste di Pos, dichiarando lo “stato di necessità”. “La situazione non è più sostenibile – avevano dichiarato a bordo nel loro messaggio e i rifornimenti si esauriranno entro domani, le persone e l’equipaggio sono esauste. La loro tutela non può essere più garantita. Abbiamo dichiarato lo stato di necessità”. I clandestini a bordo della Ong tedesca sono stati raccolti nei giorni scorsi in 10 diverse imbarcazioni nel mar Mediterraneo. Le operazioni di prima accoglienza organizzate dalle autorità preposte avverranno sulla banchina del porto.