Reggio. Elezioni, venerdì Giuseppe Conte incontrerà la stampa sul lungomare Falcomatà - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione della tappa del tour elettorale, venerdì 16 settembre, incontrerà alle ore 12:30 i giornalisti in un apposito punto stampa allestito all’interno di un gazebo sito all’inizio del lungomare Falcomatà. Conte lo ricordiamo, poco prima dell’incontro reggino, alle 09:30 a Messina sarà impegnato in un incontro pubblico. Nella sua visita in riva allo Stretto, versante calabro, ne approfitterà anche per una visita al museo e nel pomeriggio sarà nuovamente in Sicilia