Reggio. Facoltà di Medicina, tavolo tecnico al Grande Ospedale Metropolitano

Il nuovo tavolo tecnico è stato convocato per discutere della realizzazione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria

RGGIO CALABRIA – La Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato un nuovo tavolo tecnico convocato per discutere della realizzazione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria. Un obiettivo sul quale l’europarlamentare Giusi Princi punta moltissimo e che ha trovato terreno fertile nella disponibilità e nella determinazione della dott.ssa Tiziana Frittelli, da poco nominata alla guida del GOM. Presente anche Gianluigi Scaffidi, Commissario uscente del GOM, anche lui coinvolto nel tavolo e impegnato nel progetto.

Princi e Frittelli si sono trovate subito in sintonia sulla rotta da intraprendere per raggiungere l’obiettivo di una concreta realizzazione della Facoltà di Medicina all’Università di Reggio Calabria, fissando già un cronoprogramma e puntando all’anno accademico 2026-2027 come possibile data di partenza.

“Ringrazio il Presidente Occhiuto per la fiducia che ha riposto in me nell’andare a coordinare questo importante tavolo – ha detto Princi – e nel volere ampliare l’offerta formativa universitaria, in particolare in un momento in cui la classe medica diventa indispensabile per migliorare la qualità delle prestazioni”.

Al tavolo tecnico, che si riunirà nuovamente il 4 aprile, hanno partecipato anche il Direttore Sanitario Aziendale del G.O.M., Salvatore Costarella, il Rettore dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, il Presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano, e in videoconferenza, il Rettore dell’Unical, Nicola Leone, e il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, Tommaso Calabrò.