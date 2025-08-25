 Reggio. Falcomatà celebra la forza di Giusy Versace

Reggio. Falcomatà celebra la forza di Giusy Versace

Redazione

Reggio. Falcomatà celebra la forza di Giusy Versace

Tag:

lunedì 25 Agosto 2025 - 17:08

"In occasione del suo compleanno, è giusto che Reggio Calabria possa tributare l’applauso e l’abbraccio che merita una campionessa di vita"

REGGIO CALABRIA – «Siamo molto contenti e onorati che Giusy Versace abbia scelto di festeggiare il suo compleanno speciale nella sua città perché rappresenta un esempio per ognuno di noi. E’ una campionessa di vita». E’ la dedica speciale che il sindaco Giuseppe Falcomatà ha rivolto all’atleta paralimpica, conduttrice televisiva e senatrice che, all’Arena dello Stretto, ha raccontato la rinascita dopo l’incidente che le è costata la perdita delle gambe. Lo spettacolo, pubblico e molto intimo, dal titolo  “20 anni di nuova vita” ha raccolto numerosi cittadini sul Lungomare Falcomatà.

Il sindaco, intervenuto nel corso della serata, ha tratto spunto dalla canzone “La cura” di Franco Battiato per sottolineare come «la Versace sia stata la cura per se stessa ed esempio per quanti, dalle difficoltà, possono e devono trovare la spinta per ripartire, per reinventarsi, per cogliere la forza di ricominciare».
«In questi 20 anni – ha detto il sindaco rivolgendosi alla Versace – hai fatto tantissime cose che spaziano dallo sport alla scrittura, dal ballo alla politica. Insomma, ti sei data sicuramente da fare e ti ringraziamo anche perché hai rappresentato, al meglio, la città di Reggio Calabria nella finale per Capitale italiana della cultura 2027 aiutandoci a mettere in risalto le bellezze e le eccellenze del nostro territorio».

«In questi 20 anni – ha concluso Falcomatà, sempre al fianco di Giusy Versace – hai deciso di festeggiare il tuo compleanno particolare coi tuoi cari e, stasera, ha fatto lo stesso perché la tua città è la tua famiglia ed è giusto che ti possa tributare l’applauso e l’abbraccio che meriti».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Madonna delle Grazie, il suggestivo corteo di barche a Pace VIDEO
Mala movida a Capo d’Orlando, altri due fermi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED