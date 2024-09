Reggio. Giostre Pentimele inclusive, mercoledì ingresso gratuito per i bambini con disabilità

Le feste mariane a Reggio guardano al sociale: il baby luna park di Pentimele mercoledì spegne le luci e la musica all'insegna dell'inclusione

REGGIO CALABRIA – Le feste mariane a Reggio Calabria guardano anche ai soggetti fragili e al tema dell’inclusione. Nella giornata di mercoledì 18 settembre, dalle 15.00 alle 17.30, il Baby Luna Park di Pentimele sarà aperto ai bambini con disabilità e ai loro amici in forma completamente gratuita. Nell’occasione le giostre saranno attivate in modalità silenziosa, senza musica o luci che potrebbero infastidire o creare disagio per i bambini più sensibili.

L’Amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessora alle Politiche Sociali Lucia Nucera, l’Assessora alle Attività Produttive Marisa Lanucara, ha ringraziato i giostrai dello spettacolo viaggiante per aver aderito quest’anno all’iniziativa delle giostre inclusive.

Nel pomeriggio di mercoledì tutte le aree ludiche del villaggio di Pentimele saranno quindi sensorialmente adattate per ospitare i bambini con disabilità ed in particolare quelli che soffrono delle sindromi dello spettro autistico. L’ingresso gratuito sarà inoltre garantito a tutti i bambini che si presenteranno ai cancelli, senza alcuna distinzione, nell’ottica di un’esperienza inclusiva ed orizzontale che possa consentire ai bambini di giocare tutti insieme.