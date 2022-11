Reggio, giovedì 24 iniziativa Codacons-Fisi contro il carobollette - Tempostretto

Modererà Giuseppe Modafferi (Ancora Italia), interverranno Antonia Condemi (Codacons Reggio Calabria) e Caterina Rosaci (Fisi Reggio Calabria)

REGGIO CALABRIA – Bollette alle stelle, come difendersi? Questo il tema di una conferenza promossa per le 16,30 di dopodomani – giovedì 24 novembre – allo Chapeau di Reggio Calabria da Codacons Reggio Calabria, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) insieme a due soggetti politici, Italia sovrana e popolare e Ancora Italia.

A moderare sarà Giuseppe Modafferi che di Ancora Italia è il coordinatore regionale; previsti gli interventi del presidente del Codacons reggino Antonia Condemi e del responsabile Fisi Reggio Calabria Caterina Rosaci.

Il tema-cardine sta negli aumenti delle bollette che, evidenziano in una nota gli organizzatori, sarebbero partiti già l’anno scorso e «non giustificati da fattori economici», mentre quest’anno «hanno assunto dimensioni spropositate».

Poiché Ancora Italia, Codacons e Fisi hanno «riscontrato anomalie in molti casi contra legem», a tutela di famiglie e imprese «abbiamo costruito strumenti giuridici – si fa sapere – che possono difendere le ‘vittime’ di queste speculazioni finanziarie». L’appuntamento di giovedì dovrebbe essere utile a illustrarle nel dettaglio.

