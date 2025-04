Reggio. Giro Ciclistico della Città Metropolitana ai nastri di partenza, il programma della gara

Domani venerdì 11 aprile alle 18.00 a Palazzo Alvaro la presentazione della gara con la nazionale italiana, il nuovo Ct Marco Villa

REGGIO CALABRIA – Il 67° Giro ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria ai nastri di partenza. La gara prenderà il via sabato 12 aprile da Bova Marina e si concluderà sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria dopo 183,3 chilometri di gara e circa 1.800 metri di dislivello.

A Bova Marina le formazioni si alterneranno sul palco di Piazza Municipio dalle 10.20 alle 10.50, prima dell’incolonnamento e del via alle ore 11. L’arrivo sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria è previsto tra le 15.25 e le 15.50.

La presentazione ufficiale a Palazzo Alvaro

Venerdì 11 aprile alle ore 18.00 nella Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, si terrà la presentazione ufficiale della gara, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, del Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, dei referenti della Lega italiana Ciclismo Professionistico e della Nazionale italiana di Ciclismo, guidata dal Commissario Tecnico Marco Villa alla sua prima uscita ufficiale.

I dettagli del percorso

I primi 49 chilometri del percorso sono completamente pianeggianti, prima di immergersi nel parco naturale dell’Aspromonte. All’uscita di Locri inizia la salita denominata salita dello Zomaro, una salita di 22 km con pendenza media del 4,2%, fino a raggiungere i 959 metri di altitudine di Piano Maschera. Subito dopo lo scollinamento inizia una veloce discesa di 14 km, per giungere al km 89 a Taurianova. Da lì è un sali e scendi continuo fino a Polistena (km 98), poi si scende fino a Gioia Tauro (km 124) e si torna a salire verso Palmi (km 132), da dove inizia il Monte Sant’Elia, una salita di 5 km che può fare la differenza, con pendenza media al 6% e punte al 10%. Dopo 11 km di discesa, si passa da Bagnara Calabra (km 151) e da qui la strada è favorevole agli eventuali inseguitori, tendendo a scendere fino al traguardo di Reggio Calabria.

A vincere l’ultima edizione della corsa, nel 2023, è stato il colombiano Restrepo. Nel 2025 sono attesi in gara 98 corridori di 16 diverse nazionalità, in rappresentanza di 14 squadre.

I cittadini dei Comuni interessati dal Giro sono invitati a partecipare al passaggio della gara. Le autorità raccomandano la massima attenzione al rispetto delle ordinanze sindacali dei Comuni, evitando comportamenti che possano intralciare uno svolgimento in sicurezza del percorso.

La presenza della Nazionale italiana

Ad aprire la startlist sarà la Nazionale Italiana. Il Giro ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresenta la prima uscita ufficiale in gara del nuovo commissario tecnico della Nazionale di ciclismo su strada Marco Villa, giunto alla Nazionale su strada dopo i grandi successi ottenuti su pista sotto la sua gestione. La Nazionale italiana sarà un mix di corridori esperti, come il campione olimpico su pista di Rio 2016 Elia Viviani (medaglia anche a Tokyo 2020 e Parigi 2024), e di giovani come Lorenzo Mark Finn, campione del mondo Juniores nel 2024.

La griglia di partenza

Saranno in gara anche le tre principali squadre ciclistiche italiane, cioè le formazioni Professional VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Team Polti VisitMalta e Solution Tech Vini Fantini. A completare la lista di partenza ci sono poi 10 squadre Continental. Tra i favoriti figurano Filippo Fiorelli, Martin Marcellusi, Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Kristian Sbaragli (Solution Tech Vini Fantini) e Davide De Cassan (Team Polti VisitMalta).