Reggio. Grande successo di pubblico per il concerto in onore di San Gaetano Catanoso

REGGIO CALABRIA – La musica e le melodie del maestro Ennio Morricone hanno omaggiato il ricordo di San Gaetano Catanoso, in un concerto realizzato presso l’auditorium del Volto Santo a Reggio Calabria, realizzato in occasione dell’anniversario della sua santificazione. L’evento è stato promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, di cui San Gaetano Catanoso è il patrono, in collaborazione con l’Arcidiocesi reggina.

Il concerto ha avviato una serie di eventi, tra cui un seminario e un concorso per le scuole superiori del territorio in maniera da rinsaldare il rapporto fra i giovani ed il Santo nato a Chorio di San Lorenzo. Il concerto, dal titolo ‘Voci, archi e meraviglia’, è stato affidato al Coro lirico siciliano ed all’Ensemble orchestrale in residence che hanno accompagnato il tenore Lorenzo Papasodero, su musiche di Ennio Morricone, per la direzione del maestro Francesco Costa.

Per l’occasione erano presenti il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà e il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio. Intervenendo il primo cittadino metropolitano ha detto: “Vorrei ringraziare il consigliere Quartuccio, perché su queste giornate dedicate a San Gaetano Catanoso, non solo nella sua veste istituzionale ma anche da abitante del quartiere, ha lavorato molto affinché si realizzassero. Questo santuario, anche per la grande storia ed impegno di Padre Catanoso, rappresenta una eccellenza. La sua figura lega indissolubilmente tutto il territorio metropolitano ed era giusto e necessario mantenere il suo ricordo, le sue opere, approfondendo anche con momenti culturali che lo avvicinino sempre di più alle giovani generazioni. Siamo contenti che dicembre, tradizionalmente dedicato alle festività del Santo Natale, si aprano nel segno della cultura, e per la città di Reggio Calabria – ha concluso Falcomatà – sarà così per tutto questo mese, con una programmazione che interesserà tutti i quartieri”.

“Per noi, per i nostri figli, nipoti, per le nostre comunità è opportuno avere dei punti di riferimento importanti, e San Gaetano Catanoso è uno di questi”. Il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio, ha evidenziato “l’importanza del sostegno della Città metropolitana, e per questo va ringraziato il sindaco Giuseppe Falcomatà, sempre attento alla cura del territorio e delle migliori tradizioni. Abbiamo costruito una serie di iniziative – ha aggiunto – in occasione del 19^ anno della canonizzazione di San Gaetano che andranno avanti fino al prossimo anno, con la premiazione del concorso rivolto alle scuole. Fa davvero piacere – ha evidenziato – constatare la grande partecipazione di cittadini che vogliono approfondire la conoscenza di Padre Catanoso. Dopo questo splendido concerto proseguiremo con incontri e convegni curati dalla Città metropolitana, dall’Archivio diocesano, dalla Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo e dal rettore del Santuario, nonché dall’associazione amici del Santuario del volto Santo. Sono principalmente loro le realtà che hanno consentito, insieme a noi, di poter realizzare tutte le iniziative”. In occasione del concerto era presente, inoltre una nutrita delegazione di allievi carabinieri della scuola allievi di Reggio Calabria.

Sempre al Santuario del Volto Santo è previsto un seminario di studi sul tema “Oltre il volto. San Gaetano Catanoso, storia e spiritualità” con i contribuiti di monsignor Pietro Sergi, vicario episcopale della Congregazione Vicaria Generale, del professore Giuseppe Caridi, del professore Antonio Baglio, docente di Storia all’Università di Messina, don Letterio Festa, direttore dell’Archivio storico della diocesi di Oppido-Palmi, Padre Pasquale Triulcio, direttore dell’Archivio storico diocesano, ed il professore Renato Laganà, docente emerito presso la facoltà di Architettura dell’Università ‘Mediterranea’. L’approfondimento sulla figura storica e spirituale del Santo reggino continuerà il 3 dicembre, alle 16:30, nel corso di un altro incontro moderato dalla dottoressa Angela Puleio. In questa occasione, prima della chiusura assegnata a don Giovanni Imbalzano, rettore del Santuario, interverranno il professore Raffaele Manduca dell’Università “Mediterranea”, la dottoressa Giovanna Brizzi, postulatrice dell’Ordine dei Carmelitani a Roma, e suor Daniela Maesano, già postulatrice della Congregazione.