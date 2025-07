Reggio. Grave incidente nella serata di ieri su viale Galilei

Le condizioni del conducente sono apparse subito critiche, tanto che i sanitari del GOM hanno riservato la prognosi

REGGIO CALABRIA – Ieri sera alle 22:15, un’autovettura, con a bordo il solo conducente, è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, andando a impattare violentemente contro un ostacolo fisso.

Nell’impatto il conducente, un uomo di 53 anni, ha riportato gravi ferite. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, tanto che i sanitari del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) hanno riservato la prognosi.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e individuare le eventuali responsabilità.

Dell’accaduto è stato immediatamente informato il magistrato di turno.