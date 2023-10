Reggio. I nuovi orari di apertura del Centro comunale di raccolta - Tempostretto

Da TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale, sono stati comunicati alla cittadinanza i nuovi orari del Centro comunale di raccolta

REGGIO CALABRIA – TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale, comunica alla cittadinanza che, dal 9 ottobre 2023, il Centro comunale di raccolta, sito in Via Reggio Campi II tronco, Condera, osserverà il seguente orario di apertura: DAL LUNEDÌ AL SABATO (APERTO ANCHE MARTEDÌ POMERIGGIO) DALLE 07.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 19.00 – DOMENICA CHIUSO.