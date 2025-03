Reggio. Il bergamotto entra nel prestigioso Caffè Pedrocchi 1831 di Padova con chef Cogliandro

Un vero e proprio viaggio tra cultura, storia e gusto in una serata indimenticabile

REGGIO CALABRIA – È stato lo storico caffè Pedrocchi 1831 di Padova la nuova autorevole vetrina del bergamotto di Reggio Calabria che grazie a chef Filippo Cogliandro ne diviene protagonista assoluto. Un vero e proprio viaggio tra cultura, storia e gusto in una serata indimenticabile che ha portato il cuore della Calabria nel prestigioso Caffè Pedrocchi 1831 di Padova. Chef Cogliandro, ambasciatore della cucina calabrese, ha firmato un menù esclusivo dedicato al Bergamotto di Reggio Calabria, intrecciando sapori, storia e cultura in un momento particolarmente delicato in cui la nostra città si candida quale capitale italiana della cultura 2027.

Una cena a più mani che ha visto la collaborazione degli chef Florian Bunei del Caffè Pedrocchi 1831 e Abdou Dibbasey del ristorante L’A Gourmet L’Accademia di Reggio Calabria. Della delegazione anche il professor Filippo Arillotta, noto storico reggino, che ha arricchito la serata con preziosi approfondimenti culturali. Questo evento si inserisce nel percorso intrapreso da Filippo Cogliandro, che da anni si impegna a promuovere una nuova immagine della Calabria, andando oltre gli stereotipi e raccontando, attraverso la sua cucina, il bello e il buono di questa terra sorprendente.

Attraverso eventi come questo, la sua cucina diventa strumento di racconto, capace di unire tradizione e innovazione, territorio e futuro. Il Bergamotto di Reggio Calabria, ingrediente principe della serata, è stato scelto non solo per la sua eccellenza gastronomica, ma soprattutto come simbolo di un’identità che si rinnova e si afferma con orgoglio. Filippo Cogliandro continua così il suo impegno a portare la Calabria nei più prestigiosi contesti nazionali e internazionali, dimostrando che la regione può essere raccontata attraverso la sua straordinaria ricchezza culturale, gastronomica e storica. Sancito, dunque, un nuovo importante successo nell’opera di promozione e valorizzazione del bergamotto e, più in generale, dei prodotti della nostra terra, ad opera di chef Cogliandro.



Se questa esperienza si è resa possibile è stato grazie a Pietrakappa di Roberto Arillotta. Importante la partecipazione di Friberga di Salvatore Friscia, e Bergamotto di Fortugno con la curatela di Alessandro Calabrò. Il tutto si è svolto sotto la direzione di Manolo, direttore del Caffè Pedrocchi 1831. A rendere ancora più speciale la serata è stato l’omaggio di Roberto Arillotta che, con Pietrakappa, ha regalato ai presenti un flaconcino di essenza di Bergamotto di Reggio Calabria. Questo gesto, semplice ma ricco di significato, ha celebrato l’eccellenza calabrese e ha trasmesso l’attenzione verso i dettagli e le tradizioni. Tra i tanti a coglierne il valore, il presidente del Consiglio comunale di Padova, Antonio Foresta, che ha espresso il suo apprezzamento, sottolineando come un’iniziativa così autentica riesca a costruire un ponte simbolico tra due territori, la Calabria e il Veneto.