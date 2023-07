Reggio. Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale e il Dup - Tempostretto

Prima del voto i consiglieri comunali del centrodestra ad abbandonare mentre i consiglieri Angela Marcianò e Saverio Pazzano si sono astenuti

REGGIO CALABRIA – Sono stati approvati a tarda notte, dopo oltre 4 ore di interventi e confronti, il bilancio di previsione e il Dup, documento unico di programmazione. Stiamo parlando del Consiglio comunale di Reggio Calabria che oltre ad essere iniziato con un’ora e trenta minuti di ritardo , prima di arrivare al voto finale, numerose sono state le schermaglie, nel corso dei vari interventi tra minoranza ed opposizione. Prima dell’approvazione delle due pratiche il consigliere del centro destra di opposizione, Antonio Minicuci aveva espresso anche una pregiudiziale, facendo notare che “il documento unico di programmazione non può essere votato ella stessa seduta del bilancio di previsione”.

Una mozione che è stata respinta dalla maggioranza di Palazzo San Giorgio. Decisione che ha portato il centrodestra ad abbandonare l’aula poco prima del voto, e che ha fatto registrare l’astensione dei consiglieri comunali Marcianò e Pazzano. Nel bilancio di previsione sono previsti, un milione 200mila euro per la manutenzione stradale, un milione 300mila euro per la manutenzione del verde, 900mila euro per edifici scolastici, 200mila euro per impianti sportivi.