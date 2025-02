Reggio. Il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, nella segreteria nazionale

"Una nomina che mi riempie di orgoglio e soddisfazione, felice di condividere con tutti coloro che mi sostengono da sempre con passione"

REGGIO CALABRIA – “Antonio Tajani ha appena formalizzato il mio ingresso nella segreteria nazionale di Forza Italia”. Ad annunciarlo in una nota, è stato lo stesso Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo alla Camera e coordinatore regionale per la Calabria del partito azzurro. “Una nomina – aggiunge Cannizzaro – che mi riempie di orgoglio e soddisfazione e che sono felice di condividere con tutti coloro che mi sostengono da sempre con passione”.

Francesco Cannizzaro, classe 1982, si è laureato in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace e ha iniziato il suo percorso come consigliere comunale nel 2005 a Santo Stefano in Aspromonte, diventando successivamente assessore per cinque anni. Nel 2011 è stato eletto consigliere provinciale di Reggio Calabria, carica che ha ricoperto fino al 2016. Nel 2018 è entrato alla Camera dei Deputati con la coalizione di centro-destra in quota Forza Italia, venendo poi rieletto nel 2022 per un secondo mandato.

Nel corso della sua carriera all’interno di Forza Italia, Cannizzaro ha ricoperto diversi ruoli di rilievo. Nel 2018 è stato nominato coordinatore provinciale di Reggio Calabria dal partito, mentre nell’aprile 2021 è diventato responsabile nazionale per il dipartimento Sud. Nel dicembre 2023, il segretario nazionale Antonio Tajani lo ha nominato coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, succedendo a Giuseppe Mangialavori.

Con questa nuova responsabilità, Francesco Cannizzaro avrà l’opportunità di influenzare le politiche del partito a livello nazionale, con un focus particolare sulle esigenze e le prospettive del Mezzogiorno, area da sempre al centro del suo impegno politico.