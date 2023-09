Reggio. il neo Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonello Cesario Totaro si è presentato alla stampa - Tempostretto

Prima dell'incontro di stamane il neo comandante Provinciale dei Carabinieri ha incontrato il Questore e il Comandante della Guardia di Finanza

REGGIO CALABRIA- Affiancato dai due Tenenti Colonnello Antonio Merola e Colonnello Emanuele Spiller, questa mattina si è presentato alla stampa il neo Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Cesario Totaro. Prima dell’incontro di stamane il neo comandante Provinciale dei Carabinieri ha incontrato il Questore e il Comandante della Guardia di Finanza. Nel corso dell’incontro con la stampa, il colonnello Totaro ha affermato che metterà a disposizione tutta la sua esperienza ed il lavoro pregressi . “Andrò in giro per prendere conoscenza del territorio. Io dico sempre: “sono venuto per servire” – ha sottolineato – ma in realtà sono al servizio dei miei uomini. Intendo beneficiare di tutto quello che arriva dal territorio”. Il colonnello Cesario Totaro, lo ricordiamo è stato al comando del Reggimento carabinieri della Lombardia.