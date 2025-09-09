 Reggio. Il questore Salvatore La Rosa, ha incontrato gli agenti della Polizia di Stato neo assegnati

Reggio. Il questore Salvatore La Rosa, ha incontrato gli agenti della Polizia di Stato neo assegnati

Redazione

Reggio. Il questore Salvatore La Rosa, ha incontrato gli agenti della Polizia di Stato neo assegnati

Tag:

martedì 09 Settembre 2025 - 13:09

Gli agenti permetteranno di potenziare i servizi di controllo, i livelli di vigilanza nelle aree centrali e i servizi di prossimità

REGGIO CALABRIA – Sono 45 gli agenti neo assegnati alla Questura di Reggio Calabria e ai Commissariati della provincia. Un provvedimento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza volto a rafforzare la presenza
sul territorio e a potenziare le capacità operative nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

I nuovi arrivati sono stati accolti questa mattina presso la Sala Riunioni della Questura dal Questore Salvatore La Rosa, che ha rivolto loro un caloroso benvenuto e ha esposto le priorità operative per il futuro.

Durante l’incontro, il Questore La Rosa ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato nel mantenere elevati standard di professionalità, integrità e umanità, elementi essenziali per operare efficacemente nel territorio metropolitano e provinciale, anche in contesti complessi e sensibili.

La presenza di un adeguato numero di agenti permette di potenziare i servizi di controllo del territorio, i livelli di vigilanza nelle aree centrali e i servizi di prossimità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione e alle emergenze che potrebbero verificarsi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
“Quale futuro per l’Unione europea?”, il libro della messinese Letizia Salvo
Taormina, bufera social sulla gogna mediatica del sindaco De Luca
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED