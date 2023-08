Reggio. In via Gebbione, vietato l'uso dell'acqua per scopi potabili - Tempostretto

L'ordinanza avrà durata, fino a che non termineranno gli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità

REGGIO CALABRIA – Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha emesso un’ordinanza dove vieta, in via Gebbione, l’uso dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano. Nel frattempo, il Settore “Ambiente” provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’Asp di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto, avrà durata sino alla revoca della stessa ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.