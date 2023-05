Reggio. Inaugurato il nuovo campetto di quartiere a Modenelle di Arghillà - Tempostretto

La struttura è stata inaugurata con una partita tra i ragazzi della polisportiva "Arghillà a colori", rappresentanti del Csi e una selezione di magistrati

REGGIO CALABRIA – Giornata nel segno dello sport e della legalità a Modenelle di Arghillà dove è stato inaugurato il nuovo campetto di calcio. Per l’inaugurazione, organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del Csi, si è svolta la partita amichevole fra i giovani del quartiere, riuniti nella polisportiva “Arghillà a colori”, gli stessi operatori del Csi ed una selezione di magistrati reggini.

L’iniziativa, rientra nell’ambito del più vasto progetto “Memoria è cultura”, il programma che vuole rendere omaggio al ricordo alle vittime delle mafie e alle buone pratiche di legalità, e ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale fra cui il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, degli operatori del Csi di Reggio Calabria guidati dal Presidente Paolo Cicciù, dei rappresentanti della Prefettura, della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e delle forze dell’ordine.

«In tutte le altre città – ha detto Brunetti – l’inaugurazione di una struttura sportiva è una cosa normale. Ad Arghillà, invece, assume un valore molto importante, considerate le tante difficoltà che vive il quartiere. Oggi, un pezzo di questo rione, viene restituito ai cittadini. Dove sorgevano il degrado ed un cimitero di auto, adesso c’è uno spazio che diventa opportunità per i ragazzi e l ragazze di Arghillà che potranno socializzare, giocare e incontrarsi all’aria aperta e a due passi dalle loro case». «Il messaggio da lanciare alla popolazione di Modenelle – ha continuato il sindaco facente funzioni – è che l’amministratore comunale è presente con gesti che possono sembrare piccoli, ma che hanno un grandissimo valore sociale. Il bene pubblico, adesso, è di tutti e tutti saranno chiamati a viverlo, custodirlo, valorizzarlo e mantenerlo per come è stato consegnato».