Reggio. Incendiata l'auto al giornalista sportivo Baccellieri: tre anni prima, accadde al padre - Tempostretto

Assurda intimidazione, forse legata alla critica calcistica. La solidarietà della Città metropolitana, del Comune e della sua emittente Antenna Febea

REGGIO CALABRIA – Può sembrare incredibile, ma per l’ennesima volta la stampa a Reggio Calabria finisce nel mirino nel modo in cui spesso si risolvono aspri dissidi tra giovani rampolli dei clan così come banali liti di vicinato: col fuoco.

Automobile incendiata

da sx: Gianni e Dario Baccellieri negli studi radiofonici di Antenna Febea

Data alle fiamme sotto casa sua l’auto del giornalista sportivo Dario Baccellieri; peraltro, a distanza di tre anni appena da quando fu arso il veicolo del padre Gianni, pioniere del giornalismo radiofonico calabrese ed esperto conoscitore dell’ “universo-Reggina” in particolare.

Naturalmente, di “piste” concrete solo forze dell’ordine e magistratura possono e potranno parlare. Ma appare molto probabile che, oggi come ieri, ad armare la mano dell’ignoto piromane per questo gesto vigliacco siano state le frequenti “punzecchiature” che – in modo irriverente, a microfoni aperti e con linguaggio salace – Gianni e Dario Baccellieri da sempre sono soliti infliggere anche all’establishment amaranto di turno.

Solidale il sindaco metropolitano Versace

Immediata la solidarietà di Comune & Città metropolitana, esternate in un intervento del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace in Consiglio comunale, «nella speranza che gli autori di quest’assurdo gesto intimidatorio siano presto assicurati alla Giustizia», ha chiosato Versace.

Che, nel suo intervento, ha parimenti ricordato come sia fondamentale il ruolo dell’intero universo mediatico, nel tentare quotidianamente d’offrire anche a queste latitudini un «servizio basilare come è quello di un’informazione libera e scevra da condizionamenti».

La vicinanza dell’editore e dello staff di Antenna Febea

E tutta Antenna Febea, in una nota diramata alla stampa dall’editore Pino Marra, si stringe intorno a Baccellieri senior e junior: «La notte diventa lo scenario migliore per chi vive nell’ombra della viltà. L’attentato incendiario che ha distrutto l’autovettura del giornalista e conduttore radiofonico Dario Baccellieri, è il secondo atto violento che dopo tre anni si ripete ai danni della famiglia radiofonica di Antenna Febea», si legge nel comunicato, in cui si stigmatizza tra l’altro «l’escalation di vandalismo, amplificato dai canali social, in cui si diffondono odio e commenti contro i nostri giornalisti, che rasentano il limite della legalità. La libertà di opinione è un diritto irrinunciabile e la nostra emittente da sempre concede spazio a tutti ,senza esclusione alcuna ,con programmi in cui esiste anche un contatto diretto con esponenti politici. Noi continuiamo e continueremo ad operare nell’unico modo che conosciamo ,in cui qualità, competenza e consapevolezza sono le linee guida editoriali e siamo al fianco di Dario e Gianni Baccellieri,con tutte le componenti tecniche e giornalistiche uniti e stretti in un forte abbraccio».

Espressioni di vicinanza e solidarietà alle quali, ovviamente, Tempostretto affianca la propria.