Reggio. Incendio in un appartamento in città, intervenuti i vigili del fuoco

I pompieri sono stati supportati da due automezzi ed in via precauzionale sono stati evacuati i residenti degli appartamenti adiacenti

REGGIO CALABRIA – Questa mattina una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria è stata chiamata ad affrontare un incendio in un appartamento, in una traversa di via Aldo Moro. I vigili del fuoco, sono riusciti a raggiungere il quarto piano dove si era sviluppato un incendio attraverso l’appartamento soprastante, riuscendo così a domare le fiamme che avevano già avvolto anche gran parte degli arredi presenti sul balcone. I pompieri sono stati supportati da due automezzi ed in via precauzionale sono stati evacuati i residenti degli appartamenti adiacenti, che sono potuti rientrare in casa al termine delle operazioni di verifica e messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia di stato.