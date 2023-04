Reggio. Intimidazione Agostinelli, la solidarietà di Versace e Brunetti - Tempostretto

Anche i sindaci facente funzione del Comune e della Metrocity, hanno espresso vicinanza, al presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA – Dopo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e della Giunta regionale, anche il sindaco facente funzione della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e il facente funzione della Metrocity, Carmelo Versace, esprimono la loro vicinanza al presidente dell’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, vittima lo ricordiamo di una intimidazione, avvenuta lo scorso 25 aprile.

“All’Ammiraglio – scrive il sindaco facente funzione del Comune di Reggio Calabria, Brunetti – giunga la più totale vicinanza da parte della nostra Amministrazione, nella certezza che la vile aggressione subita non lo farà indietreggiare di un millimetro nella sua azione riformatrice che sta producendo brillanti risultati alla guida dell’Autorità Portuale e del porto di Gioia Tauro, una delle infrastrutture trasportistiche più importanti al mondo, che in questi anni di sua gestione sta vivendo un periodo di grande espansione”.



“Chiunque abbia la fortuna di conoscere e collaborare con l’Ammiraglio – aggiunge Brunetti – sa bene che la sua determinazione non sarà in alcun modo scalfita dalla vile aggressione subita. Da cittadini, prima ancora che da istituzioni, ci stringiamo convintamente attorno alla sua persona, ringraziandolo per il bene che ha fatto al nostro territorio e per quanto ancora farà per la crescita del nostro sistema portuale”.

“ L’intera Città Metropolitana – scrive invece il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace – si stringe attorno ad uno dei migliori uomini delle istituzioni che il nostro territorio possa vantare, persona tanto integerrima e professionalmente rigorosa, quanto aperta e disponibile al dialogo. L’aggressione subita è un fatto gravissimo, che deve far insorgere tutte le istituzioni territoriali, generando sentimenti di assoluta indignazione nell’intera comunità”. “L’Ammiraglio Agostinelli è persona seria e determinata – ha aggiunto Versace – i risultati conseguiti in questi anni alla guida dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro parlano per lui. Siamo certi che questo vile gesto non lo distoglierà nemmeno un istante dal suo encomiabile impegno al servizio del nostro territorio. La sua azione illuminata alla guida dell’Autorità Portuale costituisce un esempio di gestione virtuosa del quale la Città Metropolitana e l’intera Calabria non possono pensare di privarsi. E questo deve essere chiaro anzitutto a chi ha pensato di intimidirlo attraverso la vile aggressione. Forza Ammiraglio tutta la Calabria onesta sta dalla sua parte”.