Reggio. La Città Metropolitana si dota del Piano del Turismo 2024-2026

Per il consigliere metropolitano Ranuccio: “È un atto di fondamentale importanza, delinea le criticità ma soprattutto i punti di forza”

REGGIO CALABRIA – La Città metropolitana, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio, ha approvato il Piano del Turismo 2024-2026. Si tratta di un documento che nasce da una proficua sinergia con la rete di soggetti professionali del settore e che delinea la realtà turistica del territorio metropolitano e le potenzialità di sviluppo. L’elaborazione è stata redatta dal settore Turismo e Cultura, coordinato dal consigliere delegato Giuseppe Ranuccio. E’ stato fondamentale per la Città metropolitana, seguendo l’indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, dotarsi di un documento nel quale tutti gli elementi fossero messi a sistema, al fine di individuare strategie ed azioni per lo sviluppo del turismo metropolitano.

Con il supporto della società Demoskopika, individuata da apposita procedura, nel corso dell’elaborazione del Piano si sono svolte diverse attività: animazione interna ed esterna che hanno coinvolto gli stakeholders, attraverso focus group con i rappresentanti degli Enti, delle istituzioni, operatori del settore turistico, associazioni, ecc., durante i quali sono emersi i fabbisogni, ma anche le prospettive di crescita sulla base delle esigenze degli operatori. Nel Piano turistico metropolitano sono contenuti: Analisi di contesto, dove vengono indicate le principali risultanze delle attività di desk analysis della destinazione, di notorietà e popolarità della destinazione; Analisi dei mercati di riferimento con le rilevazioni dei consumi, tendenze, abitudini e aspettative di italiani e stranieri (turisti potenziali); Coinvolgimento degli stakeholder locali, in cui emergono i risultati del focus group in merito alla visione turistica della Città metropolitana di Reggio Calabria; Visione strategica di sviluppo turistico, con una sezione dedicata all’individuazione di un processo strategico consapevole per lo sviluppo turistico della destinazione.

“Il Piano Turistico Metropolitano 2024-2026 – afferma il consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio – è un atto di fondamentale importanza perché, grazie ad un’analisi scientifica fornisce il quadro delle criticità, ma soprattutto delinea le potenzialità del nostro sistema turistico metropolitano. Grazie a tali elementi, infatti, saremo in grado di individuare strategie efficaci per la promozione del turismo metropolitano, in tutti i suoi aspetti”. “Partendo dai punti di forza infatti – aggiunge Ranuccio – sarà possibile valorizzare l’identità e le diversità della destinazione turistica territoriale: dal turismo balneare e del benessere a quello culturale, passando per il turismo enogastronomico, naturalistico fino a quello religioso. E’ stato un documento frutto di una progettazione partecipata e condivisa con gli stakeholder, al fine di individuare e tracciare uno schema realistico relativo ai dati ed alle potenzialità delle nostre realtà turistiche, oltre che le prospettive di crescita”. “Toccherà adesso a noi, quale Città Metropolitana – conclude Ranuccio – mettere a frutto quanto delineato nel Piano, pianificando e realizzando iniziative e azioni concrete per incidere e contribuire a sviluppare il nostro Sistema Turismo”.