Reggio. La Metrocity al TTG Travel Experience di Rimini, protagonista il Bergamotto - Tempostretto

Sarà il Bergamotto il protagonista indiscusso della partecipazione al TTG quale elemento identitario, con forti influenze nella cucina contemporanea reggina

REGGIO CALABRIA – Al TTG Travel Experience, fiera turistica dove l’apertura è prevista per domani a Rimini è tempo di “UTOPIA. Live. Believe” e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche quest’anno, sarà presente per vivere e credere con le sue imprese del comparto. L’evoluzione degli ultimi anni ha portato alla necessità di mettere in campo prodotti innovativi in grado di rispondere alle esigenze del nuovo turista, di credere nella possibilità di affrontare le nuove sfide e di offrire al mercato delle vere e proprie esperienze di viaggio. Da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre 2023, la Metrocity, con uno stand che ospiterà 10 operatori del settore, è pronta a raccontare ad un pubblico selezionato internazionale l’offerta turistica attraverso le sue eccellenze che divengono attrattori e spunti su cui costruire la narrazione del territorio.

Sarà il Bergamotto di Reggio Calabria il protagonista indiscusso della partecipazione al TTG quale elemento identitario, con forti influenze nella cucina contemporanea reggina, capace di captare il turismo enogastronomico, trasversale ad ogni altro segmento turistico, ma anche di attrarre visitatori in periodi di bassa stagione, attraverso la realizzazione di eventi sul territorio.

Anche quest’anno si consolida la rete interistituzionale per garantire una presenza ancor più qualificata e strutturata con la partecipazione congiunta alla manifestazione della Metrocity unitamente al Comune e alla Camera di Commercio di Reggio Calabria.

E’ prevista giovedi 12 ottobre alle ore 14.00 una conferenza dal titolo “BERGARE’, 26 – 29 OTTOBRE 2023. Alla scoperta del Bergamotto di Reggio Calabria”, a cui interverranno Giuseppe Giordano, Consigliere delegato all’agricoltura della Città Metropolitana, Antonino Tramontana, Presidente Camera di Commercio, Paolo Brunetti Sindaco facente funzioni della Città di Reggio Calabria e Irene Calabrò Assessore alla Cultura e Turismo di Reggio Calabria. Nell’occasione sarà presentato Bergarè, evento di grande richiamo, che si terrà a Reggio Calabria dal 26 al 29 ottobre nella splendida cornice del Castello Aragonese. La Camera di commercio, in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune, è promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa che prevede un calendario di attività di promozione e valorizzazione. La conferenza sarà occasione per presentare l’evento che contempla varie attività di animazione, dalla lavorazione del bergamotto in pasticceria e in cucina con il coinvolgimento di chef stellati calabresi ai workshop sull’utilizzo dell’essenza nell’industria dei profumi, oltre a stand espositivi, mostre a cura del Comune di Reggio Calabria e spettacoli curati dalla Città Metropolitana. La conferenza si concluderà dando al pubblico presente l’occasione di testare l’agrume con una degustazione di dolci a base di bergamotto, che sarà curata dalla Camera di Commercio.