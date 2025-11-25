 Reggio. La Polizia di Stato in Piazza Duomo per dire no alla violenza di genere

Redazione

martedì 25 Novembre 2025 - 16:11

Gli operatori di Polizia, hanno distribuito del materiale informativo e dialogato con cittadini e visitatori

REGGIO CALABRIA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, la Polizia di Stato è presente in Piazza Duomo a Reggio Calabria con un punto informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza.

Gli operatori, impegnati nella distribuzione di materiale informativo, dialogano con cittadini e visitatori per illustrare strumenti e servizi disponibili, promuovendo la campagna nazionale #QuestoNonÈAmore, un progetto volto a sensibilizzare la popolazione, riconoscere tempestivamente i segnali di rischio e incoraggiare le vittime a chiedere aiuto.

Parallelamente, oggi e nei prossimi giorni, Dirigenti e Funzionari della Questura di Reggio Calabria incontrano gli studenti di vari istituti scolastici della città e della provincia. Un percorso educativo rivolto ai giovani, che mira a offrire strumenti concreti per affrontare il tema della violenza di genere con maggiore consapevolezza e responsabilità.

Durante questi incontri viene favorito un momento di confronto diretto, utile a sottolineare l’importanza di costruire relazioni sane, paritarie e rispettose, libere da prevaricazioni e comportamenti tossici. Si parla anche della necessità di denunciare, riconoscere i segnali di possibili condotte violente o possessive, e conoscere i servizi di tutela messi a disposizione dalle istituzioni.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di sensibilizzazione del territorio, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione, affinché nessuno rimanga solo di fronte alla violenza.

