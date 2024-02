Reggio. L’area di via Reggio Campi si rinnova, avviati una serie di lavori di riqualificazione

Tre interventi integrati per riqualificazione tre spazi che si intersecano con una delle zone residenziali più trafficate del centro storico

REGGIO CALABRIA – Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione di tre zone distinte, con un progetto integrato, insistenti nell’area residenziale di via Reggio Campi, nel centro storico di Reggio Calabria. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal Consigliere delegato al Decoro Urbano, ai Parchi e Giardini, Massimiliano Merenda, ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici del settore a ai responsabili dell’impresa che sta effettuando i lavori.

“Tre interventi di ripristino del decoro urbano – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà a margine del sopralluogo – in altrettanti luoghi che si intersecano con l’area di Via Reggio Campi, una delle zone più densamente abitate ed anche più trafficate della nostra città. Un’area che ha bisogno di spazi comuni e aree a verde, da dedicare ai bambini e alle famiglie, e che una volta ultimati questi tre interventi potrà contare su tre aree riqualificate, in parte collegate tra loro, che avevano bisogno di una specifica attenzione, di cura e manutenzione”.

“Abbiamo iniziato già da qualche giorno – ha spiegato ancora il primo cittadino – con la piazzetta San Marco, uno dei luoghi storici frequentati soprattutto dagli studenti dell’adiacente Liceo Scientifico Da Vinci, ma nel pomeriggio anche dalle famiglie del quartiere. Qui sono state realizzate delle rampe di accesso, anche per la mobilità delle persone con disabilità, o per i bambini in passeggino, è stata sistemata la pavimentazione e saranno rigenerate le ringhiere e le aiuole. Poco più su, all’altezza di via Udine, sarà completamente riqualificato un parchetto che insiste proprio sotto via Reggio Campi, con due aree gioco, una con giostre dedicate ai bambini fino fino ai 3 anni ed una per quelli più grandi. Un’area che negli anni è stata manutenuta grazie al prezioso lavoro di tanti volontari del quartiere, che ora godrà anche di un nuovo spazio recintato per i cani e nuovi spazi ludici. Infine nella parte alta, vicino alla Chiesa di San Paolo, è stato ripristinato un muro che era stato danneggiato da un incidente, sarà riqualificata la pavimentazione dei marciapiedi, eliminati i dossi creati dalle radici degli alberi, e sistemata anche la piazzetta panoramica della rotonda con il posizionamento di nuove panchine e arredi urbani”.