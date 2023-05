Reggio. L'Asd Uic Reggina onlus, campione d'Italia di Torball, le congratulazioni della senatrice Minasi - Tempostretto

I miei più sinceri complimenti agli atleti e a tutto lo staff della squadra, che ha permesso questo risultato eccezionale

REGGIO CALABRIA – Con le 4 vittorie su altrettanti incontri, nell’ultimo giorno decisivo, L’Asd Uic Reggina onlus, si laurea campione d’Italia di Torball. Una vittoria che non è passata inosservata alla senatrice della Lega, Tilde Minasi che si è congratulata con i neocampioni d’Italia. «E’ stato un risveglio gioioso quello di oggi, per me ma anche per l’intera città di Reggio e per la Calabria, che può vantare i nuovi Campioni d’Italia del Torball, grazie alla Asd Uic Reggina Onlus che ieri ha vinto il campionato, conquistando così lo scudetto». Ha commentato la senatrice la vittoria della società reggina di Torball. «I miei più sinceri complimenti agli atleti e a tutto lo staff della squadra, che ha permesso questo risultato eccezionale, regalando alla nostra città e alla regione questa immensa soddisfazione, bravi!».

«Per me che, nella mia attività politica, seguo e mi occupo da sempre delle categorie fragili e della disabilità, questo risultato è una doppia gioia. Non solo ci inorgoglisce in quanto si tratta di una squadra di Reggio, ma in più ci fa capire, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto le persone con disabilità possano raggiungere qualunque traguardo e condurre una vita uguale a quella di chiunque altro, se solo lo si crede possibile e si investe su di loro. Lo sport è certamente lo strumento principe per agevolare l’inclusione, l’integrazione e anche l’autonomia di chi vive la disabilità sulla propria pelle e in questa occasione lo si è più che mai dimostrato! Voglio perciò non solo congratularmi nuovamente con i nostri Campioni, ma anche ringraziare di vero cuore l’Associazione Sportiva dei non vedenti di Reggio, fondata dalla sezione provinciale delll’Unione italiana Ciechi e ipovedenti, che dal lontano 89 dà la possibilità a centinaia di persone non vedenti di esercitare appunto le attività sportive più disparate, raggiungendo anche risultati eccellenti nelle competizioni nazionali, come in questo caso. Offrire una vita “normale” anche a chi è diversamente abile è possibile. Basta solo volerlo. Dunque ancora tanti auguri e avanti così!»