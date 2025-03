Reggio. L’Istituto Nazionale Azzurro vicino a Don Vincenzo Attisano

L'Istituto Nazionale Azzurro si schiera al fianco di Don Vincenzo, offrendo la massima disponibilità e vicinanza in questo momento difficile

REGGIO CALABRIA – L’Istituto Nazionale Azzurro, sotto la guida del fondatore e presidente Cav. Dott. Lorenzo Festicini, esprime la più ferma condanna per l’atto intimidatorio subito da Don Vincenzo Attisano, parroco di Santo Stefano in Aspromonte. L’incendio doloso dell’autovettura di Don Vincenzo, avvenuto questa notte alle 02:38, rappresenta un gesto violento e vile che colpisce non solo una persona di grande valore morale, ma l’intera comunità che egli serve con dedizione e amore. <<Ribadiamo con forza che atti di questo tipo non trovano giustificazione e sono inaccettabili in una società civile>> ha dichiarato Lorenzo Festicini. L’Istituto Nazionale Azzurro si schiera al fianco di Don Vincenzo, offrendo la massima disponibilità e vicinanza in questo momento difficile. Inoltre, l’Istituto Nazionale Azzurro si impegna a sostenere tutte le iniziative che promuovano la legalità, la giustizia e il rispetto dei valori etici e morali che Don Vincenzo incarna. << Invitiamo la comunità a unirsi a noi nel condannare questo atto e a offrire il proprio sostegno e solidarietà a Don Vincenzo. Confidiamo che la giustizia faccia il suo corso e che la comunità di Santo Stefano in Aspromonte possa presto ritrovare la serenità e la sicurezza necessarie per continuare a vivere e prosperare in pace>>ha dichiarato Lorenzo Festicini.