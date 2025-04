Reggio. Lutto Papa Francesco, rinviate a data da destinarsi le cerimonie pubbliche

Falcomatà ha disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le cerimonie pubbliche istituzionali programmate fino a sabato 26 aprile

REGGIO CALABRIA – In segno di rispetto per la scomparsa di Papa Francesco e in considerazione dei cinque giorni di lutto proclamati a livello nazionale, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le cerimonie pubbliche istituzionali programmate fino a sabato 26 aprile. La decisione intende manifestare cordoglio e rispetto per la scomparsa del Santo Padre, figura centrale per la Chiesa e per milioni di fedeli nel mondo. Non si terrà quindi, a differenza di quanto previsto, l’evento relativo alla premiazione del San Giorgio d’Oro. Le nuove date degli eventi rinviati saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune.