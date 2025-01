Reggio. Maltempo, frane e fiumi esondati nel Reggino. Per fortuna nessun ferito

Due fiumi sono esondati: il Laverde, nel comune di Bianco-Africo, e il Mesima, nel comune di Rosarno, provocando ulteriori danni e disagi

REGGIO CALABRIA – Al momento, in seguito al maltempo che sta interessando il Reggino, si registrano sei interventi in corso e ben quarantacinque in attesa. Frane hanno interessato i comuni di Stilo, Cannavò e Palmi-Delianuova. Due fiumi sono esondati: il Laverde, nel comune di Bianco-Africo, e il Mesima, nel comune di Rosarno, provocando ulteriori danni e disagi.