Reggio. Mercato Piazza del Popolo, prorogata fino al 19 gennaio la sospensione temporanea

REGGIO CALABRIA – “La sospensione temporanea delle attività mercatali di Piazza del Popolo è stata prorogata fino al 19 gennaio 2025″. A renderlo noto una nota dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. “La decisione – spiegano da Palazzo San Giorgio – è stata adottata per garantire un ampio spazio da destinare a parcheggio durante il periodo di inizio saldi, rispondendo così alle esigenze di mobilità dei cittadini e dei visitatori del centro città. La misura si inserisce nell’ambito del piano di riorganizzazione dei mercati rionali, un progetto strategico che punta a migliorare l’efficienza e la fruibilità degli spazi mercatali e urbani, contrastando al contempo l’abusivismo commerciale.

“La proroga della sospensione temporanea del mercato di Piazza del Popolo – ha spiegato inoltre l’assessore alle Attività Produttive, Marisa Lanucara -rappresenta una scelta necessaria per garantire una migliore gestione degli spazi pubblici in un periodo di particolare affluenza, come quello dei saldi. Questa misura rientra in un percorso più ampio di riorganizzazione dei mercati rionali, finalizzato a coniugare le esigenze degli operatori economici con quelle dei cittadini e del territorio. Al tempo stesso, il nostro impegno è fermo nel contrastare l’abusivismo commerciale, che danneggia il lavoro dei commercianti regolari e sottrae risorse importanti alla comunità”.