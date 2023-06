Reggio Metrocity. Eventi storicizzati, rinnovati protocolli annuali - Tempostretto

L'Ente di Palazzo Alvaro punta ancora sui grandi eventi di qualità, divenuti nel tempo un pilastro dell'offerta culturale del territorio metropolitano

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana ha rinnovato il protocollo d’intesa con il Comune di Roccella Jonica, il Circolo culturale “Rhegium Julii” e l’associazione “Nuovi orizzonti” finalizzato ad operazioni di marketing territoriale, con particolare riferimento aI primi tre tra i più importanti eventi storicizzati del territorio metropolitano: il “Festival internazionale del jazz – Rumori Mediterranei”, il “Premio letterario metropolitano Rhegium Julii” e la kermesse “I Tesori del Mediterraneo”.

Valore importante

«Non c’è dubbio – ha affermato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace – che queste manifestazioni abbiano contribuito a valorizzare il comprensorio da un punto di vista culturale e paesaggistico, rappresentando un elemento di qualità nella programmazione di settore negli ultimi anni. La felice intuizione del sindaco Giuseppe Falcomatà, continua a trovare condivisione e sostegno nelle politiche che l’amministrazione metropolitana sta portando avanti nell’interesse sociale, culturale ed economico del territorio».

Proposta turistica

«Promuovere il patrimonio culturale-artistico e paesaggistico – ha proseguito Versace ripercorrendo alcuni passaggi dell’accordo – significa potenziare le iniziative in favore delle comunità, favorire la crescita della società civile e, al tempo stesso, consentire alla Città Metropolitana di offrire, a tutti coloro che visiteranno le nostre meravigliose realtà ed i nostri antichi borghi, un’ampia e vasta proposta turistica». «Tutto questo – ha concluso il sindaco facente funzioni – è un arricchimento complessivo che coinvolge i territori e conferma la bontà dell’imponente lavoro che, in questi anni, abbiamo compiuto in termini di marketing proprio per rilanciare l’immagine dell’area metropolitana attraverso la promozione delle tradizioni musicali, artistiche e culturali».