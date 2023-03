Reggio Metrocity. Street Art, al via il nuovo bando - Tempostretto

La Metrocity punta a replicare il successo del bando che ha già consentito la realizzazione di splendide opere murarie in tanti Comuni del comprensorio

REGGIO CALABRIA – Il “Mediterraneo” è il tema del nuovo bando dedicato ai Comuni per rivitalizzare i propri spazi urbani attraverso la realizzazione di murales. La Città Metropolitana, infatti, punta ancora sulla street-art quale «elemento qualificante per affermare un modello di sviluppo alternativo e fortemente attrattivo». Lo sostiene il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, nel presentare l’avviso che «ha l’intento di ripercorrere i successi degli anni passati». «Vogliamo continuare a coinvolgere i sindaci dell’area metropolitana – afferma Quartuccio – in un percorso di valorizzazione di aree urbane, anche periferiche, ubicate in prossimità di luoghi significativi dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, culturale».

Grandi attrattori

«L’ultima edizione – ricorda – dedicata ai “Miti greci” in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, ha registrato la partecipazione di oltre 30 Comuni. Dalla successiva selezione di “street-artist” estremamente talentuosi, sono nati dei veri e propri sentieri artistici a cielo aperto, dove immagini e colori hanno permesso di costruire una narrazione inedita ed affascinante dei nostri luoghi». «Oggi – spiega il consigliere – sono moltissimi i visitatori che, oltre ad apprezzare le bellezze storiche, paesaggistiche, naturalistiche ed enogastronomiche, vanno alla ricerca dei “graffiti” per approfondire la conoscenza dei nostri meravigliosi borghi attraverso una chiave di lettura differente e moderna».

Un nuovo futuro

«E’ un’iniziativa in cui continuiamo a credere fortemente – aggiunge Quartuccio – perché permette di affermare un modello culturale inedito e tangibile. La “street-art”, infatti, è certamente una delle più interessanti espressioni artistiche del nostro tempo, tanto da poter essere considerata uno strumento utile per il rilancio di aree urbane e luoghi simbolo facendo leva sul protagonismo, sulla fantasia e sul talento dei nostri giovani». «L’invito – conclude il consigliere Filippo Quartuccio – è rivolto a tutti i sindaci che volessero sposare questo interessantissimo progetto, ricalcando le orme dei Comuni che ci hanno sin qui accompagnato in un viaggio affascinante fatto di estro, poesia e bellezza. Molti centri della nostra splendida Città Metropolitana, infatti, stanno raccogliendo i frutti di un’esperienza che ha riscosso grande successo mediatico anche a livello nazionale. I “murales” possono davvero contribuire a ridisegnare il futuro dei nostri territori».