Reggio. Nesci: “la candidatura di Cannizzaro un segnale positivo per il centrodestra e per la città”

REGGIO CALABRIA – «Abbiamo appreso con piacere della disponibilità del collega Francesco Cannizzaro a candidarsi a sindaco della città di Reggio Calabria». Con queste parole, la segreteria dell’onorevole Denis Nesci accoglie positivamente la notizia della possibile discesa in campo del parlamentare azzurro, definendola «un segnale importante per il centrodestra e per la città».

«Si tratta di una notizia positiva – si legge nella nota – perché la presenza di proposte dello spessore dell’onorevole Cannizzaro contribuisce a rafforzare il centrodestra, offrendo una rosa di nomi autorevoli da cui scegliere la guida migliore per risollevare Reggio dal baratro in cui è stata trascinata da anni di malgoverno del centrosinistra».

Nesci sottolinea come la forza della coalizione stia nella capacità di mettere in campo «le energie e le competenze migliori» in vista delle prossime elezioni comunali.

«Fratelli d’Italia – prosegue la nota – nel momento in cui si aprirà il confronto sulla scelta del candidato, presenterà le proprie proposte, convinta di poter offrire profili di alto livello, capaci di rappresentare al meglio la rinascita della città».

Infine, l’appello all’unità del centrodestra: «La decisione finale dovrà essere condivisa con tutti gli alleati, con un unico obiettivo: individuare il candidato più adatto a vincere e governare Reggio Calabria, nell’esclusivo interesse dei cittadini e senza altre considerazioni che non siano quelle della competenza, della credibilità e della capacità di governo».