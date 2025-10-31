Reggio. Noi Siamo Arghillà: “Halloween? Ad Arghillà Nord, 3 anni da horror: dove l’incubo diventa realtà”

"Noi Siamo Arghillà - La Rinascita” denuncia e fotografa la situazione di un quartiere costretto a vivere intrappolato in un film dell’orrore

REGGIO CALABRIA – Mentre la città festeggia Halloween tra zucche e maschere, ad Arghillà Nord l’horror non è una finzione, ma la quotidianità.

Da 3 anni – dal 31 ottobre 2023 al 31 ottobre 2025 – il “Gruppo Civico Noi Siamo Arghillà – La Rinascita” denuncia e fotografa la situazione di un quartiere costretto a vivere intrappolato in un film dell’orrore fatto di discariche a cielo aperto, miasmi, roghi e diossine, degrado, abbandono e promesse svanite.

E ancora oggi, alle porte della macabra festività, il gruppo civico torna a denunciare con forza una realtà che purtroppo continua a restare immutata nel tempo: “Di fatto, dal 2023 ad oggi, sono state innumerevoli le manifestazioni, le proteste, le conferenze stampa, le dirette Facebook e le segnalazioni formali, che il nostro gruppo civico ha intrapreso per portare costantemente all’attenzione delle istituzioni l’emergenza igienico-sanitaria che Arghillà Nord vive quotidianamente.” – spiega la Presidente Patrizia D’Aguì – “Nonostante tutto, la scena è sempre la stessa: cumuli di rifiuti, strade impraticabili, odori nauseabondi e nessuna pianificazione strutturale.”

“Nel 2023 la nostra grande manifestazione del 31 ottobre, assieme ad altri quartieri degradati di Reggio, chiedeva interventi urgenti. E ancora, nel 2024, un anno dopo, durante la conferenza stampa organizzata nello stesso giorno, denunciavamo ancora l’assenza di soluzioni durature.” – prosegue la D’Aguì – “Oggi, 31 ottobre 2025, ci ritroviamo punto e a capo.”

“L’unica vera attività visibile è stata quella delle pulizie spot, sistematicamente effettuate solo in concomitanza con le inaugurazioni organizzate dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di quartiere “amiche”. Appena spenti i riflettori, la sporcizia e il degrado tornano irrimediabilmente ad occupare il quartiere.” – rivela Patrizia D’Aguì – “Questa politica del “trucco e parrucco”, utile solo alle passerelle istituzionali, è un insulto alla dignità dei residenti.”

“D’altro canto, ringraziamo il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, che in questi anni ha più volte portato in sede comunale le nostre istanze, dimostrando attenzione e concretezza. Ma la verità è che l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Falcomatà, ha scelto di ignorare Arghillà Nord, condannandola a essere la discarica permanente di Reggio Calabria.” – spiega la Presidente – “Le nostre immagini di oggi, scattate nel cuore del quartiere, raccontano meglio di ogni parola la realtà: tre anni di horror ambientale e sociale, senza redenzione. Da Halloween 2023 ad Halloween 2025, nulla è cambiato se non la rassegnazione di chi si sente abbandonato da un sistema cieco e sordo.”

“Noi Siamo Arghillà non smetterà mai di denunciare e di lottare.” – conclude con fermezza Patrizia D’Aguì – “Perché i nostri mostri non indossano maschere: sono l’indifferenza, l’inerzia e la vergogna istituzionale.”