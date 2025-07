Reggio. Nucera(FdI): “scelta miope, l’orchidea doveva diventare un hotel”

Il delegato al turismo di FdI critica la scelta dell’amministrazione comunale di destinare l’ex Cinema Orchidea a contenitore culturale

REGGIO CALABRIA – A ridosso del convegno organizzato da FdI sul turismo, con tutte le organizzazioni del commercio e degli industriali, il delegato al turismo Valerio Nucera ritorna sull’argomento con una nota critica su come l’amministrazione comunale ha gestito la destinazione d’uso dell’ex Cinema Orchidea. “È stata un’altra occasione mancata per la ricettività turistica. L’ennesima scelta miope dell’amministrazione.

Nel cuore di Reggio Calabria, a pochi metri dal Corso Garibaldi e dal Lungomare Falcomatà, l’ex Cinema Orchidea rappresentava un’opportunità unica per rilanciare il centro cittadino attraverso una visione moderna e concreta dello sviluppo turistico. Un’area ideale per ospitare una struttura alberghiera di qualità, capace di colmare in parte la cronica carenza di posti letto in pieno centro, attirare visitatori e generare nuova occupazione.

E invece, no. L’amministrazione comunale ha scelto una strada diversa, preferendo destinare l’immobile a

“Casa della Cultura”, rinunciando così a una reale strategia di sviluppo turistico. Non si è contro la cultura,

ovviamente, ma questa avrebbe potuto trovare spazio in uno dei tanti immobili pubblici già presenti in

città, magari in quelli che punteggiano la Via Marina, già abbondantemente occupata da uffici pubblici e

spazi istituzionali.

Destinare l’ex Cinema Orchidea a un altro contenitore culturale in un’area già congestionata da funzioni

amministrative appare una scelta miope, priva di visione e disancorata dalle reali esigenze della città. È

l’ennesima occasione persa per fare di Reggio Calabria una città più accogliente, dinamica, capace di

guardare al futuro puntando sul turismo e sull’economia che ne deriva.

Un immobile in una posizione strategica viene così sottratto a una funzione produttiva, per essere

inglobato in un sistema già saturo e poco valorizzato. Serve una politica che sappia investire sul turismo non solo a parole, ma con atti concreti. Reggio merita di più. Reggio merita scelte coraggiose, non l’ordinaria gestione dell’immobilismo”.