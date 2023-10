Reggio. Oggi Consiglio Metropolitano, tra i punti all'ordine del giorno, Pnrr e Piani Urbani Integrati - Tempostretto

L'aula Repaci di Palazzo Alvaro tornerà a riunirsi quest'oggi in prima convocazione alle ore 14.00 ed in seconda alle ore 15.00

REGGIO CALABRIA – Ritornerà a riunirsi quest’oggi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’aula Repaci di Palazzo Alvaro tornerà a riunirsi in prima convocazione alle ore 14.00 ed in seconda alle ore 15.00.I punti all’ordine del giorno previsti che saranno discussi saranno, la ratifica della delibera inerente l’intervento per la realizzazione del terzo lotto della Gallico – Gambarie, l’applicazione delle quote di avanzo vincolato 2022 al bilancio 2023-2025 per l’annualità 2023 riguardanti il settore edilizia, istituzione capitoli di entrata per interventi riguardanti il dissesto idrogeologico, piani urbani integrati e progetti di inclusione sociale tramite valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, oltre all’atto dispositivo di mantenimento della destinazione d’uso scolastica dell’immobile edificio scolastico Istituto D’arte Frangipane di Reggio Calabria e all’approvazione del bilancio consolidato.