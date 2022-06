Reggio. Oggi sarà presentato un progetto sull'Istruzione Parentale - Tempostretto

In tutta Italia sono numerose e diffuse le realtà già attive di gruppi e associazioni che promuovono l’esercizio dell’istruzione parentale

REGGIO CALABRIA – Promosso dal gruppo di famiglie denominato Istruzione Libera Reggio Calabria, si terrà oggi pomeriggio alle ore 17:00, presso la Libreria Culture (Via Zaleuco, 8) , la conferenza stampa per presentare il progetto di istruzione parentale. “Il progetto – si legge in una nota – si rivolge a quei genitori che scelgono di intraprendere – per i propri figli – un percorso di istruzione sotto la propria responsabilità, ottemperando all’obbligo di istruzione previsto dall’articolo 30 della Costituzione.

Il riconoscimento dell’istruzione parentale ha un fondamento non solo normativo ma anche pedagogico e scientifico; attiva un sistema di percorsi educativi e di istruzione posti in essere partendo dalla centralità della persona che apprende con il propri talenti e potenzialità e costruendo una rete di relazioni in diversi ambiti sociali.

In tutta Italia sono numerose e diffuse le realtà già attive di gruppi e associazioni che promuovono l’esercizio dell’istruzione parentale. Le modalità operative e didattiche del nostro progetto valorizzano quelle condizioni affinché i bambini e i ragazzi possano apprendere e crescere nella conoscenza in tutti i suoi ambiti, non solo strettamente disciplinari – umanistici, scientifici, artistici – ma anche in quelli legati allo sviluppo delle cosiddette intelligenze multiple che attengono alle inclinazioni, al pensiero critico, alle emozioni, alla ricerca di senso.

È importante che una comunità educante si adoperi altresì ad instaurare con le istituzioni scolastiche un rapporto di dialogo e di collaborazione, consapevoli che un rinnovato approccio educativo sia reso essenziale dall’assetto della società attuale per la realizzazione di un futuro “umanesimo” come affermano le Indicazioni Nazionali per il Curriculo del 2012, ben evidenziando come l’educazione ha una relazione fondante con l’idea di umanità”, conclude la nota.