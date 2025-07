Reggio. Oltre 5 milioni di euro per valorizzare il quartiere di Gallico

5,4 milioni di euro destinati alla riqualificazione del Lungomare, del borgo marinaro e di progetti di economia sociale per il quartiere

REGGIO CALABRIA – E’ stato presentato presso l’Urban Center del Comune di Reggio Calabria, l’accordo di partenariato relativo alla strategia territoriale della programmazione 21/27, che riguarderà un imponente progetto di riqualificazione urbana e sociale del quartiere di Gallico, fortemente voluto dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’assessore Carmelo Romeo, e alla partecipata presenza di consulte e associazioni del territorio dell’area nord della città.

Erano presenti inoltre, l’assessore Filippo Burrone, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, i consiglieri comunali Giuseppe Giordano – che ha seguito dagli albori il progetto presentato agli stakeholder intervenuti ieri – Franco Barreca, Maria Ranieri e Massimiliano Merenda. Intervenuto anche il Presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana.

Ad aprire i lavori è stata l’ architetto Patrizia De Stefano che ha spiegato le linee di intervento sulle quali si poggerà il progetto, la cui road map è stata illustrata dall’assessore Carmelo Romeo, che detiene, tra le altre, le deleghe alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie: “Un indirizzo politico chiaro quello che è arrivato dal Sindaco, ossia riqualificare il fronte mare del quartiere di Gallico per valorizzare la nostra costa in coerenza con la strategia messa in campo da quest’amministrazione nel processo di rilancio delle periferie e degli affacci sul mare, così come è stato per Catona, per il Parco lineare Sud e per il Parco del vento.

Una tabella di marcia che raccoglierà le proposte e le idee che arrivano dal basso, dalle associazioni e dai cittadini, e che avrà un timing di interventi operativi a partire da Gennaio 2026”. Si tratta di un finanziamento di oltre 5 milioni di euro, dei quali 2,8 sono previsti per la riqualificazione del lungomare gallico, 2 per la rigenerazione urbana e sociale del borgo marinaro e 600 mila euro per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese dell’intera area nord della città.

Il Sindaco Falcomatà ha definito il progetto di partenariato, l’espressione massima di democrazia diretta, perché permette la costruzione di una visione di sviluppo dei nostri territori attraverso percorsi condivisi e che maturano grazie ad un confronto costante con i cittadini: “Con la certezza del finanziamento è possibile ragionare in termini di qualità della programmazione, proprio per esprimere al meglio la vocazione dei nostri quartieri e dei nostri borghi, grazie alle intuizioni e ai suggerimento di chi quei borghi li ha vissuti e li ha difesi. E con questo progetto intendiamo recuperare il rapporto della città con il suo mare, puntando su quell’ economia del mare e su quel turismo di qualità in grado di valorizzare i borghi marinari ed esaltare la bellezza dell’intera costa.

Trasformiamo una città sul mare in città di mare. Partiamo da zero, perché contenziosi per progetti vecchi, hanno prodotto un rallentamento la programmazione di interventi che avevamo previsto per Gallico. Adesso un nuovo percorso, che si aggiunge ad iniziative già pianificate per la vallata, in termini di finanziamenti come quelli previsti con Agenda urbana e Bando periferie, e che restituiranno un nuovo volto ad un comprensorio importante, che andava riqualificato e rivalorizzato”.