Reggio. Omicidio Morelli: arrestato il cognato, si era nascosto a casa di un amico - Tempostretto

CATANZARO. E’ stato arrestato il presunto autore dell’omicidio di Antonio Morelli, avvenuto qualche giorno fa nel Rione Marconi, ucciso con un colpo di pistola al torace. Si tratta del cognato della vittima, Damiano Bevilacqua, che era ricercato dalla Polizia di Stato ed è stato rintracciato a Catanzaro. L’uomo si era rifugiato nel quartiere Aranceto a casa di un amico di etnia rom.

Antonio Morelli, anche lui di etnia rom, sarebbe stato ucciso in seguito ad una lite avvenuta in mattinata tra la sorella e il marito. La vittima, insieme al fratello nel pomeriggio si era recato sotto casa della sorella, molto probabilmente per dei chiarimenti con il cognato. Chiarimenti che sono culminati in una ulteriore lite, portando il cognato a sparare un colpo di arma da fuoco proprio contro Antonio Morelli.