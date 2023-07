Reggio. Parte questa sera dalla terrazza del MArRC "Notti d'Estate" 2023 IL CALENDARIO - Tempostretto

Anche quest'anno l'importante rassegna, a partire da questa era e fino al 9 settembre si svolgerà sulla panoramica e suggestiva terrazza del MArRc

REGGIO CALABRIA – Da questa sera, la panoramica e suggestiva terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ritornerà ad ospitare la rassegna, “Notti d’Estate”. Un ricco calendario che proporrà, fino al prossimo 9 settembre, musica, teatro, libri, osservazioni astronomiche e laboratori per bambini e famiglie. Il tutto al costo di 3 euro + 1 euro a favore del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna (art. 14, DL 61/2023). Il programma, è stato coordinato dall’architetto, Giuseppina Cassalia, funzionario del Museo.

“Anche quest’anno il MArRC offrirà un ricco programma estivo, tra musica, teatro, presentazioni di libri, osservazioni astronomiche, approfondimenti culturali e laboratori per bambini e famiglie”. Dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. “Un’edizione – prosegue – che concluderà le celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. Tanti gli eventi promossi insieme alla comunità del territorio e a tante associazioni, con le quali da anni condividiamo un importante percorso di collaborazione. Il Museo conferma così il suo carattere di luogo dinamico e inclusivo per tutto il territorio”.

Il primo appuntamento in terrazza, dunque, questa sera, alle ore 21.00, con un concerto degli Allievi del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, promosso in collaborazione con l’Associazione Calabria Spagna. Gli altri appuntamenti saranno offerti in sinergia con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, il Planetario “Pythagoras” di Reggio Calabria, il Touring Club Italiano – Sez. di Reggio Calabria e gli Amici del Museo di Reggio Calabria. Tra le nuove collaborazioni si segnalano quelle con l’Accademia del Tempo Libero e gli Amici del Palco di Taurianova.