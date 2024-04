Reggio. Paura su Corso Garibaldi per la caduta di una recinzione metallica

Una recinzione metallica installata attorno al tapis roulant è caduta provocando un gran boato, per fortuna senza alcuna conseguenza

REGGIO CALABRIA- Grande paura nella giornata di ieri per chi sul centralissimo Corso Garibaldi era intento a fare la passeggiata domenicale. Una recinzione metallica installata attorno al tapis roulant è caduta provocando un gran boato, per fortuna senza alcuna conseguenza per i tanti passanti. Il crollo, probabilmente è stato causato dal fatto che la stessa recinzione metallica non era stata bloccata bene e il vento ha fatto il resto.