Reggio. Polizia e Aspem-Fides insieme per la raccolta sangue - Tempostretto

L'iniziativa nasce per la carenza di sangue e plasma che ogni anno si registra nei periodi estivi, e dall’ancora più presente effetto Covid-19

REGGIO CALABRIA – Il 5 e l’8 luglio prossimi, l’associazione Adspem – Fidas ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue a cui ha aderito anche la Polizia di Stato di Reggio Calabria. L’iniziativa nasce per la carenza di sangue e plasma che ogni anno si registra nei periodi estivi, quando le vacanze e le temperature alte spingono la popolazione a donare di meno, e dall’ancora più presente effetto Covid-

19. Per tutta la giornata di martedì, sarà presente davanti l’ingresso principale della Questura un’autoemoteca dell’associazione Adspem – Fidase presso cui i dipendenti potranno donare il sangue.

Questa iniziativa è comunque aperta a tutta la cittadinanza e a quei donatori generosi che permetteranno al sistema trasfusionale di fronteggiare l’attuale emergenza. Mentre venerdì, l’autoemoteca sarà presente presso la sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in contrada Armacà.