Reggio. Presentata la XX edizione di “Tesori del Mediterraneo

Falcomatà: «E' l’anno della consapevolezza e della maturità, diamo all’evento la giusta attenzione»

REGGIO CALABRIA – Gli eventi della ventesima edizione dei “Tesori del Mediterraneo”, che si svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto, sono stati presentati nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Ad accogliere i promotori la presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, Natalia Spanò, e l’organizzatore Paolo Catalano, c’erano il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace. La presentazione è stata moderata dal giornalista Carlo Arnese.

«È l’anno della consapevolezza, della maturità, ma anche della resistenza – ha chiarito il sindaco Falcomatà – siamo pienamente consapevoli che non è mai facile, anno dopo anno, cercare di confermarsi e confermare la qualità degli eventi proposti negli anni precedenti e, allo stesso tempo, cercare di offrire qualcosa in più alla città e ai turisti che assisteranno alle giornate. Non a caso, Natalia Spanò è stata insignita della benemerenza più importante della città.

Per questi motivi, lo straordinario apporto e l’indotto che genera “Tesori del Mediterraneo” rendono questa manifestazione un evento storicizzato, sostenuto dalla Città Metropolitana e, in parte, dall’Amministrazione comunale, nella piena consapevolezza che si tratta di un’iniziativa portata avanti in maniera disinteressata, per puro spirito di amore e passione. È importante che ciò venga sottolineato, perché il dono che le associazioni fanno del loro tempo libero per la realizzazione di un prodotto di elevata qualità culturale è qualcosa che non va mai banalizzata. Come Amministrazione, ringraziamo i promotori dei “Tesori del Mediterraneo” e riconosciamo loro il giusto merito e l’attenzione dovuta».

Come ha specificato Versace: «Una manifestazione che ormai fa parte del nostro contesto cittadino, che nasce sullo Stretto e che, per vent’anni, ha dimostrato il valore del lavoro delle tante professionalità che ci sono dietro. È diventata un simbolo della città, e va ricordato che un evento del genere, senza professionalità, caparbietà e senso di appartenenza al territorio – ma soprattutto senza la volontà di creare sinergia con tutte le istituzioni – non sarebbe mai potuto nascere né mantenere standard così elevati. Lo ha dimostrato la presidente Natalia Spanò, insieme a tutti i partner che è riuscita a coinvolgere per portare questa manifestazione oltre i confini di Reggio e della Calabria, ed è per noi motivo di orgoglio».